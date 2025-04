Maltempo, il grazie a Manuel, guardiano della Diga di Camandona

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Manuel Tosetto, guardiano della Diga di Camandona, per il suo eccezionale lavoro di gestione delle ultime piogge e del pericolo idrogeologico.



La sua professionalità, la sua esperienza e la sua dedizione hanno garantito la sicurezza della nostra comunità e hanno previsto e gestito al meglio le criticità legate alle piogge.



Il suo impegno è stato fondamentale per prevenire danni alla diga e alle aree circostanti, e per garantire la continuità dei servizi essenziali.



Grazie, Manuel, per il tuo lavoro eccellente e per la tua costante attenzione alla sicurezza della nostra comunità."