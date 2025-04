Maltempo nel Biellese, blackout in diversi comuni: ecco dove manca ancora la luce

Aggiornamento alle 11,45

Pian piano sembra che la situazione si stia normalizzando. Poco fa è tornata la luce a Salussola. Vigellio era senza da ieri mattina.

I fatti

Per il maltempo di questi giorni purtroppo la situazione della mancanza di energia elettrica oggi venerdì 18 aprile, resta ancora critica in diversi comuni del biellese, tra questi Zubiena, Zumaglia, Lessona, Salussola e Casapinta a Biella, in centro città è tornata da poco.

A Zubiena da mercoledì alle 19 la zona bassa, frazione Perini, Belvedere, Paroglio, casale Roletto, è completamente senza luce. “Comprendo i disagi ma le squadre stanno lavorando e entro breve mi hanno detto che la situazione dovrebbe essere risolta. Era zona rossa purtroppo, dei danni erano immaginabili. Solo che in questo caso non solo le piante hanno tranciato i cavi ma anche le scatole. Poi il terreno è ancora molto bagnato, con i mezzi non arrivano i tecnici, devono andare a piedi con la scala. Oggi sono arrivati rinforzi da Genova. Comprendo i disagi, speriamo solo si risolva il prima possibile, ma le condizioni del terreno non aiutano”.

A Zumaglia piano piano la situazione sta tornando alla normalità, la situazione dovrebbe essere risolta in giornata. “Nella notte ci hanno portato dei generatori – spiega il sindaco Edoardo De Faveri – e a qualche famiglia la corrente è tornata, La situazione è critica. Alle 8 di questa mattina c'erano ancora 2 frazioni al buio dove dovrebbero arrivare i generatori in mattinata, speriamo”.

Anche a Lessona le notizie sono abbastanza buone: “Ho appena parlato con i tecnici – spiega il sindaco Simone Cambiè - . In tarda mattinata dovrebbero entrare in funzione i generatori e domani sembra che riescano a risolvere i danni e a riportare la luce a tutte le 160 famiglie che ne sono sprovviste. Speriamo. Sono vicino agli abitanti di Capovilla e via Drago Cesare, Monte. Il municipio e casa mia restano aperti”.

A Salussola, la frazione di Vigellio è senza corrente elettrica da ieri mattina presto. L amministrazione comunale è in costante contatto con i tecnici, che stanno operando in tutto il Biellese: "Sono più di 5000 le segnalazioni di interventi sul territorio biellese - commenda il sindaco Manuela Chioda - , si auspica in un ripristino repentino della corrente elettrica".

A Occhieppo Inferiore l'elettricità è tornata a metà pomeriggio di ieri, ma la situazione è stata molto critica per quanto riguarda l'Elvo come spiega la sindaca Monica Mosca: “Abbiamo tenuto sempre sotto stretta osservazione l'Elvo e per poco non avrei chiuso il ponte. Alle 23 era però già talmente alto il livello, che ho chiesto alla Croce Rossa di metterci da parte delle brandine se fossi arrivata a chiudere il ponte ed evacuare in condomini nelle vicinanze. Alle 24 le ho fatto portare e ho fatto aprire i cancelli della scuola per essere pronti ad accogliere le famiglie. Fortunatamente non è andata così, e oggi restituiamo le brandine che non abbiamo usato, ma è stata davvero critica la situazione e ringrazio la Croce Rossa per l'aiuto che ci ha dato”.

Ancora senza luce alcune frazioni di Casapinta da mercoledì, e in Costa del Piazzo a Biella il guasto dovrebbe essersi appena risolto.