Valle Cervo nelle foto d'archivio: la processione di Rosazza nel 1896

La processione di inizi del Novecento della Madonna del Rosario, che si svolge a Rosazza attraverso il centro del paese, riunisce la comunità in uno dei momenti religiosi più sentiti dell’anno. Celebrata tradizionalmente a fine estate, la ricorrenza segnava la conclusione del periodo estivo e rinnovava la devozione mariana attraverso preghiere e canti. La statua della Madonna, portata in processione tra le vie del borgo, rappresentava un gesto collettivo di fede e una richiesta di protezione per le famiglie e l’intera comunità, in un intreccio profondo tra spiritualità, vita quotidiana e identità locale.