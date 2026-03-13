 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 13 marzo 2026, 08:30

Valle Cervo nelle foto d'archivio: la processione di Rosazza nel 1896

Vittorio Sella, Processione di Rosazza, 1896, pellicola alla gelatina bromuro d’argento

Valle Cervo nelle foto d'archivio: la processione di Rosazza nel 1896 - Copyright Fondazione Sella 2026

La processione di inizi del Novecento della Madonna del Rosario, che si svolge a Rosazza attraverso il centro del paese, riunisce la comunità in uno dei momenti religiosi più sentiti dell’anno. Celebrata tradizionalmente a fine estate, la ricorrenza segnava la conclusione del periodo estivo e rinnovava la devozione mariana attraverso preghiere e canti. La statua della Madonna, portata in processione tra le vie del borgo, rappresentava un gesto collettivo di fede e una richiesta di protezione per le famiglie e l’intera comunità, in un intreccio profondo tra spiritualità, vita quotidiana e identità locale.

C.S. Fondazione Sella, G. Ch.

