Valle Elvo: piogge torrenziali e strade bloccate, gli interventi dell'Unione Montana per il maltempo FOTO

Sui vari territori della Valle Elvo i tecnici dell’Unione Montana hanno fatto diversi sopralluoghi e interventi in questi giorni così difficili per il Biellese, e si è intervenuti in situazioni che avrebbero potuto creare non pochi danni. Ancora questa mattina, oggi venerdì 18 aprile, si è intervenuti a Sala dove una famiglia era isolata.

“Abbiamo fatto diversi sopralluoghi – spiega la presidente Monica Mosca - e anche diversi interventi. A Occhieppo Superiore, siamo intervenuti nei pressi di una vasca di laminazione lungo il rio Romioglio dove tre auto in sosta rischiavano di essere sommerse dall'acqua. Una era già in pericolo, noi abbiamo avvisato ed è stata rimossa da un trattore prima che potesse accadere il peggio, poi sono state rimosse le altre. E' andata bene che siamo arrivati in tempo con la Polizia Locale e il vicesindaco che abbiamo avvisato perchè il sindaco era impegnato in Provincia, e grazie al cantoniere dell'Unione Lido Fiorina che è intervenuto nell'immediato. Poi abbiamo tolto una pianta che era caduta sullo scolmatore del rio Romioglio, abbiamo verificato la viabilità che porta a Bagneri dove era caduta una pianta, e a Sala ancora questa mattina abbiamo liberato dalla frana una strada dove una famiglia era rimasta isolata”.