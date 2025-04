Maltempo a Biella, una lettera aperta a firma dell' Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile Cristiano Franceschini

L'Assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile, Cristiano Franceschini, desidera esprimere, con una una lettera aperta, un sincero e profondo ringraziamento al personale dell'Amministrazione Comunale per l'impegno e la dedizione dimostrati nell'affrontare l'emergenza verificatasi nei giorni scorsi:

"Gentili,

“Desidero esprimerVi il più sincero e sentito ringraziamento, anche a nome dell'Amministrazione Comunale, per l’impegno straordinario dimostrato in occasione degli ultimi eventi emergenziali. Grazie alla vostra professionalità, abnegazione e spirito di servizio, la Protezione Civile Comunale ha saputo affrontare con efficacia e tempestività le criticità emerse, garantendo sicurezza e supporto alla cittadinanza in momenti di difficoltà. Un riconoscimento particolare va a Marco Pichetto, Responsabile della Protezione Civile Comunale, al Vice Comandante della Polizia Locale Cristina Barbirato, agli agenti della Polizia Locale Claudio Caberlon, Fabrizio Ferrari, Alessandro Ferrarotti, Pierluigi Onore, Marco Ribaldone, Roberto Trapella, Simona Nuccio, Michela Gastaldi, Riccardo Marmiroli, Marica Tesauro, nonché all’Assessore Giacomo Moscarola, a Antonio Pusceddu, Giulia Faiella, Elena Maffeo, Alessandro Monti e ai volontari della Squadra AIB Biella Orso, che con instancabile dedizione hanno operato per la tutela della comunità. Il vostro impegno esemplare e il senso del dovere che vi contraddistingue rappresentano un modello di servizio e solidarietà che merita il riconoscimento istituzionale. Siamo orgogliosi di poterci avvalere della collaborazione di persone che, con passione e determinazione, contribuiscono ogni giorno al benessere e alla sicurezza del territorio. Vi rinnovo i miei più sinceri ringraziamenti”.