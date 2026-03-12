Lavoro femminile in Piemonte: in aumento gli infortuni, in flessione le malattie

Aumentano anche in Piemonte gli infortuni sul lavoro che coinvolgono le donne. È quanto emerge da un’elaborazione di ANMIL sui dati INAIL che confronta il 2024 con il 2025. Nella regione le denunce che riguardano lavoratrici sono passate da 17.211 a 17.518, con una crescita dell’1,8%. Nel complesso gli infortuni denunciati in Piemonte nel 2025 sono stati 43.842, in lieve aumento rispetto ai 43.587 dell’anno precedente (+0,6%).

Il dato più delicato riguarda però gli incidenti mortali. In regione nel 2025 si contano 89 decessi sul lavoro, contro i 70 registrati nel 2024. Tra le vittime figurano 6 donne, due in più rispetto alle 4 dell’anno precedente. La differenza marcata nei casi mortali è principalmente legata ai settori di lavoro: attività ad alto rischio come Estrazione minerali, Costruzioni, Trasporti, Metalmeccanica, Siderurgia vedono una presenza femminile molto ridotta e in ruoli prevalentemente amministrativi.

Guardando al territorio, nel Biellese gli infortuni denunciati passano da 1.146 nel 2024 a 1.174 nel 2025, con un incremento del 2,4%.

Sul fronte delle malattie professionali, invece, il quadro è leggermente diverso. In Piemonte le denunce complessive passano da 1.805 a 1.826 (+1,2%), mentre quelle che riguardano le lavoratrici registrano una lieve flessione, scendendo da 573 a 562 casi.

I dati evidenziano quindi come il tema della sicurezza sul lavoro continui a riguardare in modo crescente anche l’occupazione femminile, con numeri che mostrano un incremento delle denunce e richiamano l’attenzione sulla necessità di rafforzare prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro.