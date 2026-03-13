 / Circondario

Sandigliano, dal Comune un contributo alla Pro Loco

L’associazione ha anche sostenuto spese per il mantenimento e il miglioramento della propria sede

Il Comune di Sandigliano ha approvato la concessione di un contributo economico di 500 euro a favore della Pro Loco di Sandigliano per sostenere le attività dell’associazione e il lavoro svolto negli ultimi anni a supporto della comunità.

La decisione è stata presa dalla giunta comunale riconoscendo il ruolo svolto dall’associazione nella promozione del territorio e nelle iniziative di carattere sociale, culturale e turistico. La Pro Loco ha infatti collaborato con l’amministrazione in diverse occasioni, tra cui il supporto alle attività del centro estivo, la partecipazione al trasferimento di arredi e attrezzature scolastiche in occasione della messa in sicurezza dell’edificio della scuola media dell’Istituto Comprensivo Cesare Pavese e l’organizzazione o il sostegno a eventi istituzionali e manifestazioni locali.

L’associazione ha inoltre sostenuto spese per il mantenimento e il miglioramento della propria sede in via Oropa 7, concessa in comodato dal Comune.

s.zo.

