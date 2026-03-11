Explore. Innovate. Belong: le dieci aziende ammesse al percorso di accelerazione per nuove imprese

Sono dieci le candidature pervenute alla prima Call “Explore. Innovate. Belong”, l’iniziativa promossa da Unione Industriale Biellese, attraverso la Sezione Alimentari e Bevande e la Sezione Turismo e Cultura, e da Réseau Entreprendre Piemonte, che conta sull'importante collaborazione con GAL Montagne Biellesi, per favorire la nascita di nuove imprese, generare occupazione qualificata e valorizzare l’identità turistica ed enogastronomica del Biellese. Avviato a dicembre, il progetto è nato dalla volontà di stimolare la crescita imprenditoriale locale e di creare sinergie tra attori del territorio, mettendo in rete competenze, esperienze e risorse per trasformare il potenziale del Biellese in sviluppo concreto.

"Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto una risposta così numerosa a questa prima call, indice della vivacità del territorio dal punto di vista della nuova imprenditoria e della volontà di fare impresa nei settori del turismo e dell'enogastronomia" commentano Alessandro Boggio Merlo, presidente della Sezione Turismo e Cultura Uib, e Andrea Bonino, presidente della Sezione Alimentari e Bevande Uib.

Christian Zegna, presidente Réseau Entreprendre Piemonte, afferma: "Non posso che essere molto soddisfatto per il risultato incoraggiante ottenuto da questa prima call per startup realizzata da Réseau Entreprendre Piemonte per e con UIB. Le realtà che hanno aderito rispondono in pieno ai requisiti richiesti e possono grazie alla loro attività favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, favorire lo sviluppo dell’economia turistica ed enogastronomia in provincia. Trovo interessante come seppur alla prima edizione “Explore. Innovate. Belong” abbia saputo attrarre operatori economici anche non biellesi, che potenzialmente svilupperanno qui la loro impresa e apriranno una sede locale. Per la nostra associazione, un risultato importante in continuità con le azioni di supporto alla creazione di impresa in essere in altri territori della nostra regione”.

Al via il percorso di accompagnamento e accelerazione

Sono dieci le aziende ammesse alla Call “Explore. Innovate. Belong". Si tratta di idee di impresa e nuove imprese costituite da non più di 36 mesi che operano nei settori del turismo e dell’enogastronomia nel Biellese. Le dieci aziende potranno così iniziare un percorso di accompagnamento e accelerazione gratuito, della durata di tre mesi, curato da Réseau Entreprendre Piemonte con il supporto di imprenditori, professionisti e partner territoriali. Il programma prevede tutoring individuale, mentoring one-to-one, sessioni di formazione imprenditoriale e momenti di networking per favorire lo scambio di competenze e la nascita di collaborazioni.

L’obiettivo è aiutare i partecipanti a rafforzare il modello di business, affrontare la fase di go-to-market e sviluppare soluzioni innovative per rispondere alle sfide del territorio: connessioni e mobilità sostenibile per rendere il Biellese più accessibile; accoglienza di qualità e efficientamento dell’offerta turistica; valorizzazione dell’identità esperienziale, con particolare attenzione all’evoluzione dell’enogastronomia.

Le dieci nuove aziende ammesse al percorso

Le Stranette di Coggiola Valentina producono confetture e preparazioni a base di verdure locali, valorizzando materie prime del territorio.

L’Asp“orto” a km corto offre un servizio di consegna a domicilio di prodotti agricoli e artigianali, facilitando l’incontro tra produttori e consumatori.

Lei Viaggia – Donne che raccontano il territorio propone esperienze turistiche accessibili e sostenibili dedicate alle donne, attraverso cammini, eventi e incontri che narrano il Biellese.

Mokka Urban Collection gestisce quattro strutture di charme per affitti brevi, abbinate a esperienze locali curate da una gestione familiare.

Tour in Vespa è un tour operator che organizza esperienze in Vespa elettrica in diverse regioni italiane, con un forte focus sulla mobilità sostenibile.

Con un’importante valenza sociale, Moolanén scs di comunità intende riaprire lo storico spazio di ritrovo di Lessona, integrando ristorazione, formazione e inclusione lavorativa.

Il B&B BikEarth di Marco Valassina promuove un turismo lento ed esperienziale legato al cicloturismo, al benessere e alla sostenibilità, collaborando con realtà locali.

La Sosta Naturale offre invece uno spazio sempre aperto per pause culinarie a base di prodotti locali, pensato per chi vive il territorio all’aria aperta.

Una bici… e via! sarà un tour operator benefit dedicato al cicloturismo esperienziale piemontese, con l’obiettivo di creare una rete territoriale condivisa.

Infine, Capulpo propone street food a base di polpo servito da un triciclo elettrico, reinterpretando la tradizionale miassa con ingredienti freschi e stagionali.

Le prossime fasi

Al termine del percorso di accompagnamento e accelerazione, le imprese selezionate potranno concorrere a tre Premi Speciali: il Premio Unione Industriale Biellese (press kit e PR sui media, oltre alla possibilità di entrare a far parte dell'Associazione con due anni di consulenze e servizi gratuiti); il Premio Impact+ by Réseau (ulteriori due anni di accompagnamento gratuito per i progetti a maggiore impatto); Premio Strategy by BTREES (strategia di comunicazione).