Atap sbarca sui social, Guabello: “Più vicini alle nuove generazioni”

Basta andare su Facebook e cercare ATAP Biella e Vercelli, su Instagram @atapbiellavercelli e perfino su LinkedIn: ATAP Biella e Vercelli. E voilà. ATAP sbarca sui social e lo fa in grande stile, attraverso pagine con moltissime notizie, costantemente aggiornate, reel e tanto altro, puntando verso la digitalizzazione del servizio.

ATAP S.p.A., società pubblica che gestisce il trasporto pubblico locale nelle province di Biella e Vercelli, è ora presente sui principali canali social con profili ufficiali su Facebook, Instagram e LinkedIn.

“L’attivazione dei social media – spiega il presidente Atap Francesca Guabello - rappresenta un passo importante nel percorso di evoluzione della comunicazione digitale dell’azienda. Il nostro obiettivo? rafforzare il dialogo con il territorio e rendere sempre più accessibili le informazioni relative ai servizi di mobilità pubblica, avvicinarci maggiormente ai giovani, nostri principali utenti”.

I nuovi canali consentiranno ad ATAP di affiancare agli strumenti informativi tradizionali un sistema di comunicazione più diretto e tempestivo, attraverso il quale sarà possibile condividere aggiornamenti sul servizio, novità aziendali, iniziative legate alla mobilità sostenibile e contenuti utili per cittadini, studenti e lavoratori che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico.

Ma non è tutto. Con il supporto di Stractegy, società biellese specializzata in strategia digitale, in vista dei prossimi mesi l'Azienda è al lavoro con altre novità che riguardano il sito, newsletters e una nuova app. A entrare nei dettagli è il presidente Guabello: “Si sta progettando un nuovo sito con una struttura più chiara, accessibile e orientata alle esigenze degli utenti. Allo stesso tempo si lavora al rafforzamento della comunicazione digitale attraverso strumenti di aggiornamento diretto come newsletter e sistemi di informazione periodica, e gli utenti avranno presto a disposizione anche una nuova app ATAP e ulteriori sistemi dedicati alla gestione e all’acquisto dei titoli di viaggio”.

Novità in vista entro la prossima estate anche per quanto riguarda il rinnovamento completo degli apparati e dei sistemi di emissione, pagamento e validazione dei titoli di viaggio e di rilevazione satellitare della flotta.