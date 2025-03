Tante cose da fare a Biella il 28, 29 e il 30 marzo

Venerdì 28 marzo

- Biella, Valli Biellesi, Trofeo Umberto Drago, verifiche tecnico - sportive viale Macallè, dalle 17

- Biella, 18,30 Agorà Palace, On. Augusta Montaruli e On. Andrea Delmastro, nascita del circolo cittadino di Fratelli d'Italia

- Guardabosone, SOMS presso il salone parrocchiale, Sapere Condiviso, testimonianze di riscaldamento globale in Valsesia e Valsessera

- Andorno, Via della Seta Andorno 20,45 Giulio Basiglio e Giulio Pavignano

- Biella, appuntamento di orientamento post diploma con l'incontro con ex allievi dalle 15 alle 17 nel salone Roccavilla del liceo "G. e Q. Sella".

- Sala Biellese, salone pro loco Surrounded by mafia, ore 21 alla presenza del sindacato autonomi di Polo

- Biella, asta solidale, ore 19,30 opere di Mimmo Rotella alla Fondazione Sella

- Biella, Palazzo Gromo Losa, premiazione campioni automobilismo 2024 ACI campionato italiano di regolarità auto storiche e trofeo nazionale regolarità auto storiche ore 19

- Graglia, B&B La Coccinella, Casale Grippagli, 17, dalle 9 Macrotrek | Il Cammino e la Macrobiotica insieme

Sabato 29 marzo

- Biella - Cossato, Valli Biellesi, Trofeo Umberto Drago, verifiche tecnico - sportive viale Macallè dalle 7 , partenza piazza Martiri alle 9,30; power stage classic dalle 14 via Mazzini , 16,30 Cossato piazza Angiono, ore 18 entrata in teatro, premiazioni

- Rosazza, raduno di bouldering, ore 10 inizio evento

- Sagliano, nuovo appuntamento di “A spasso, che spasso”

- Occhieppo Inferiore, L'Unione Biellese Astrofili (UBA), in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico e Astrofisico Biellese “Giovanni Virginio Schiaparelli” (OABi), organizza un evento pubblico per seguire in diretta l'eclissi.

- Pralungo, Il comune di Pralungo ospiterà un evento di rilevanza sociale e culturale: "Ictus e Dintorni", un incontro che unisce informazione e spettacolo per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’ictus cerebrale.

- Valdilana, piazza Italia Mosso, ore 16 premiazione concorso di pittura presepe Marchetto

- Biella, UGB Atletica Insieme, dalle 15 allenamenti stadio Lamarmora Pozzo

- Muzzano, inaugurazione piazza ore 9,30, in caso di maltempo l'evento si svolge in chiesa parrocchiale

- Piedicavallo, cinema in montagna ore 21 teatro Regina Margherita

- Cavaglià, Il Centro per le Famiglie IRIS, in collaborazione con Il Patio, organizza un evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: il laboratorio di creatività musicale "Acchiappa Suoni tra i Racconti".

- Sordevolo, concerto aspettiamo l'Adunata

- Masserano, presso il Palazzo dei principi, via Roma 188, dalle 18 Le parole delle donne

- Gaglianico, Storie Off di Storie di Piazza, alle ore 21 presso l'Auditorium di Gaglianico

- Roasio, doppio concerto dei congedati del Coro della Brigata Alpina Taurinense e del coro Voci della Giara nei locali dell'ex circolo Virtus di Roasio. L'orario d'inizio è alle 21.

Domenica 30 marzo

- Cossato, trail della Pianetta partenza 9.30 gara competitiva, 9,35 non competitiva dal Living Garden

- Biella, Centro Incontri Vernato Thes di via Ivrea, a Biella, pomeriggio danzante a cura di Graziano e la sua musica

- Oropa, dalle 11, Visite guidate al Santuario

- Cossato, alle 16, Cossato, Teatro Comunale, piazza Tempia 54, CONCERTO "ARMONIE DI PACE"

- Cossato, pranzo benefico a sostegno della Croce Rossa

- Cavaglià, inaugurazione dell'info point nei locali di Villa Salino, con taglio del nastro previsto alle 10

- Camburzano, ingresso nella parrocchia del nuovo parroco Don Fabrizio Mombello, Ore 15,30 accoglienza presso il sagrato della chiesa

- Biella, mercatino di Riva

- Bagneri, tradizione Burro della Madonna di Marzo

MOSTRE

- Biella, Revelare – Gesti di cura attraverso l'arte di Mimmo Rotella, presso lo spazio espositivo messo a disposizione dalla Fondazione Sella a Biella.

- La Fondazione Zegna presenta negli spazi di Casa Zegna la mostra Mimmo Jodice.

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Alpini, tutte le mostre aspettando l'Adunata