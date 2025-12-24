A Valle Mosso torna anche quest’anno il Falò della Vigilia

A Valle Mosso, ritorna la tradizione del falò della Vigilia di Natale, ripresa nel 2024. “Anche quest’anno - affermano gli organizzatori, coordinati dalla Parrocchia S. Eusebio - abbiamo voluto fortemente riproporre questa consuetudine così sentita dalla Comunità. È sempre stato un momento significativo, di unità e serenità: il fatto di ritrovarsi insieme, attorno al fuoco, aspettando l’arrivo del Natale, generava una atmosfera magica e non descrivibile a parole. Proprio con questa idea di fondo, in collaborazione con la squadra A.I.B. di Valdilana, del Gruppo Alpini di Valle Mosso, dell’Associazione Passaggio a Oriente, del Gruppo Auser Volontariato Valle Strona e con il patrocinio del Comune di Valdilana, riproporremo il falò nella serata di Mercoledì 24 dicembre, nella speranza di riuscire a coinvolgere buona parte della Comunità, come ai vecchi tempi”.

Alle 17, nella Chiesa Parrocchiale, sarà celebrata la Santa Messa solenne, a cui parteciperanno anche i bambini e i ragazzi del Catechismo, con le rispettive famiglie. Alle 18.15 in Piazza Martiri della Libertà, sarà acceso il Falò e sarà organizzato un momento di fraternità e brindisi, con lo scambio degli auguri.

“Dobbiamo riscoprire la bellezza e l’importanza di incontrarsi, anche nella semplicità: per quanto belle ed attrattive, non servono solo le grandi manifestazioni, ma può bastare una occasione di socialità ed allegria - spiegano - Questo evento è reso possibile grazie al supporto di molti volontari e di alcune aziende del territorio, a cui rivolgiamo la nostra gratitudine. Speriamo di poter accogliere un buon numero di giovani, famiglie ed adulti per questa occasione di festa, tornando a respirare la magia dell’atmosfera natalizia”.