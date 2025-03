Testimonianze di riscaldamento globale in Valsesia e in Valsessera, se ne parla a Guardabosone

Testimonianze di riscaldamento globale in Valsesia e in Valsessera. Questo il tema del primo incontro di “Sapere Condiviso”, tenuto dalla SOMS di Guardabosone, in collaborazione con il Comune.

L'evento avrà luogo alle 17 di venerdì 28 marzo al salone parrocchiale e vedrà la presenza di Tito Princisvalle, rilevatore del CGI (Comitato Giaceologico Italiano). Seguirà un mini rinfresco, a cura del gruppo organizzatore.