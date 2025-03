A Pralungo informazione e spettacolo per sensibilizzare le persone sull'ictus

Il comune di Pralungo ospiterà un evento di rilevanza sociale e culturale: "Ictus e Dintorni", un incontro che unisce informazione e spettacolo per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’ictus cerebrale.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 marzo, alle 17.30, presso il Salone Polivalente di Pralungo e sarà curato dall’Associazione A.L.I.Ce. (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), che da anni si impegna nella prevenzione, nell’informazione e nel supporto ai pazienti colpiti da questa patologia. Durante la serata, il pubblico avrà l’occasione di ascoltare il Coro di A.L.I.Ce., un gruppo musicale composto da persone colpite da ictus e care giver, diretto dal maestro Enrico Maron Pot. Un'esibizione che non sarà solo un momento artistico, ma anche una potente testimonianza di resilienza e speranza.

L’evento vedrà la partecipazione di professionisti del settore sanitario, tra cui la Dott.ssa Franca Giovagnini, che parlerà di cos’è l’ictus, come riconoscerne i segnali di allarme e quali sono i principali fattori di rischio, la Dott.ssa Cristina Durante, Vicepresidente di A.L.I.Ce. Biella, che presenterà l’operato dell’associazione e le sue attività sul territorio e Samuele Di Ruocco, che porterà la sua testimonianza personale come persona colpita da ictus.

L’ingresso è gratuito. La serata si concluderà con un intrattenimento gastronomico presso la sede degli Alpini di Pralungo.