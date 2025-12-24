Parcheggio allagato a Biella: disagi tra via Rosselli e via Delleani VIDEO

La pioggia caduta oggi mercoledì 24 dicembre ha provocato allagamenti in alcune zone della città. Intorno alle 18.30, il parcheggio situato tra via Rosselli e via Delleani, a fianco alla chiesa di San Biagio, risulta completamente allagato, creando disagi per automobilisti e pedoni.

In alcuni punti l’acqua raggiunge le caviglie, rendendo difficoltoso l’accesso alle auto e aumentando il rischio di danni ai veicoli in sosta. La situazione appare particolarmente critica nelle aree più basse del parcheggio, dove il deflusso dell’acqua è insufficiente.