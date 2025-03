Conto alla rovescia per il Cossato Motor Village

Conto alla rovescia per il Cossato Motor Village. Si tratta di un evento motoristico che vedrà la partecipazioine di oltre 100 equipaggi, in sfida per la conquista del primo trofeo dedicato alla memoria di Umberto Drago, compianto impreditore della città. Oltre alla gara, avrà luogo un'esposizione, con sfilata, di auto storiche.

L'evento avrà inizio alle 14 di sabato 29 marzo, con premiazioni finali al teatro comunale di Cossato (ore 18.30).