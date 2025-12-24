Pray, la scuola primaria “visitata” dai ladri

La scuola primaria di Pray finisce nel mirino dei ladri. Il furto sarebbe stato commesso tra il 22 e il 23 dicembre. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato la porta secondaria dell'edificio e, una volta all'interno, avrebbero prima danneggiato un distributore di bevande poi portato via una cassettina per la raccolta delle monete.

Inoltre, avrebbero tentato di accedere all'interno di una stanza, adibita alla custodia degli apparecchi elettronici, ma alla fine avrebbero desistito dai loro intenti criminali. Sull'episodio indagano i militari dell'Arma, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.