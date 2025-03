Occhieppo Inferiore, eclissi di sole il 29 marzo: occhi al cielo con l'Unione Biellese Astrofili.

Sabato prossimo, 29 marzo, il cielo offrirà uno spettacolo raro e affascinante: un'eclissi di sole che sarà parzialmente visibile anche dall'Italia. Il fenomeno sarà osservabile dalle 11:30 alle 12:30 e rappresenterà un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati di astronomia.

L'Unione Biellese Astrofili (UBA), in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico e Astrofisico Biellese “Giovanni Virginio Schiaparelli” (OABi), organizza un evento pubblico per seguire in diretta l'eclissi. Grazie ai telescopi messi a disposizione dall'associazione – dotati di filtri di sicurezza, incluso un filtro H-alpha – sarà possibile vedere non solo il “morso” della Luna che oscura il Sole, ma anche dettagli affascinanti della nostra stella come le macchie solari, le protuberanze, i brillamenti e la struttura granulosa della superficie.

L'UBA invita tutti a partecipare, consigliando di arrivare in anticipo per sistemarsi al meglio. L'osservazione sarà accompagnata da spiegazioni scientifiche e sarà l'occasione per vedere i filamenti e altri fenomeni legati all'attività solare.