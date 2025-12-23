Il valore del donare tempo, Cerino Zegna riunisce i volontari per gli auguri di Natale

Il Natale è tempo di tradizioni, incontro e gratitudine. Sabato 20 dicembre, presso il Ristorante Living Garden di Cossato, circa 120 persone si sono riunite per un pranzo conviviale offerto da Cerino Zegna a tutti i volontari che, con impegno, passione e spirito di servizio, affiancano quotidianamente l’Ente nelle numerose attività e iniziative a favore della comunità.

La Presidente Nicoletta Scagliotti, insieme al Consiglio di Amministrazione, ha accolto i rappresentanti delle associazioni per uno scambio di auguri sincero e sentito, rinnovando il ringraziamento a chi sceglie di donare il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri: un gesto di volontariato che rappresenta un valore imprescindibile e un pilastro fondamentale per la missione dell’Ente. Hanno partecipato all’incontro le associazioni: Alpini di Occhieppo Inferiore, Amici del Cerino Zegna, ABV (associazione Biellese di Volontariato), Associazione Lessonese di Volontariato, AUSER sede di Cossato, Associazione Diversamente Chef, AMA Biella, Amici Parkinsoniani biellesi e Movimento Cristiano Lavoratori (MCL).

Il momento è stato arricchito da una lotteria benefica organizzata con dedizione dalle “signore volontarie degli Amici del Cerino Zegna”, ulteriore testimonianza dello spirito generoso che anima questa grande rete di collaborazione. A rendere ancora più calorosa l’atmosfera, la musica e le canzoni di Giorgio e Rudy, che hanno accompagnato il pranzo coinvolgendo i presenti in un clima allegro e partecipato. Un pomeriggio semplice ma ricco di significato, che ha portato non solo un augurio natalizio, ma anche un forte messaggio, perché il volontariato non è solo un aiuto concreto, è un legame. Cerino Zegna rinnova il proprio grazie a tutti i volontari, con l’auspicio di continuare insieme questo cammino anche nel nuovo anno.