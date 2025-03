Biella, tra danze pranzi nuovi appuntamenti all'orizzonte per il Centro Incontri Vernato Thes (foto di repertorio)

Nuovi appuntamenti da non perdere al Centro Incontri Vernato Thes di via Ivrea, a Biella. Si comincia domenica 30 marzo con il pomeriggio danzante a cura di Graziano e la sua musica, in attesa del pranzo di Pasqua che vedrà anche un imperdibile trattenimento musicale.

Si replicherà il lunedì di Pasquetta, con altri balli in compagnia. Date e programmi definitivi saranno diffusi nelle prossime settimane.