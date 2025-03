Armonie di Pace a Cossato con il Coro Noi Cantando

L’Azione Cattolica e la parrocchia Santa Maria Assunta, con l’aiuto del Coro Noi Cantando e del patrocinio del comune di Cossato, organizzano “Armonie di pace” proponendo un pomeriggio in musica sul tema della Pace.

“In un tempo caratterizzato da tanti conflitti che costituiscono quasi 'una guerra mondiale a pezzi', come spesso la definisce papa Francesco, crediamo che l'impegno per la promozione della pace, tema a cui l'AC dedica da sempre il mese di gennaio, debba diventare ancora di più un impegno prioritario dell'associazione tutta che possa anche tradursi in proposte aperte alla città e alle istituzioni e costruite insieme all'intera comunità – spiegano dal Coro Noi Cantando - Purtroppo per la presenza di molti impegni concomitanti da gennaio siamo arrivati a marzo, e l’impegno che come associazione vogliamo rinnovare ogni giorno è quello di impegnarci come singoli e come comunità ad essere concretamente artigiani di pace e di favorirne lo sviluppo, tanto più in questo anno nel quale celebriamo il Giubileo. L’Azione cattolica sa che l’impegno per la pace non può permettersi soste e per questo ha scelto come slogan del progetto pace 2025 'La Pace in Azione'. Armonie di pace vuole essere così la nostra proposta alla quale ha aderito molto volentieri il St. Jacob's Choir che nasce nel 1991 a Montecalvoli in provincia di Pisa, su iniziativa dell’attuale direttore Massimo Bracci”.

Concerti polifonici, dal repertorio composto per la maggior parte da musiche inedite per l'Italia di famosi autori americani ed inglesi di musica sacra, con particolare riguardo ai Gospel e agli Spirituals, informano la storia pluri decennale del Coro. Il repertorio, oltre ad essere inedito ed originale permette l'ascolto di sonorità attuali contemplando nuove modalità di espressione dei compositori di musica sacra. Insieme al Coro Noi Cantando regaleranno al pubblico un pomeriggio musicale all’insegna della musica: coinvolgimento emotivo, ritmo, sono la loro proposta che spazierà dalla musica pop al Gospel Contemporaneo.

Armonie di pace regalerà un pomeriggio speciale dove le voci si uniscono per innalzare un coro di pace. È con questo spirito che gli organizzatori hanno voluto organizzare questo evento, per allietare il pubblico e, nello stesso tempo, sensibilizzarlo su temi che in questo momento sono di grande interesse. Appuntamento a domenica 30 marzo, alle 16, presso il teatro comunale di Cossato. L’ingresso è libero.