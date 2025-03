Cavaglià, si inaugura l'info point a Villa Salino con passeggiata sulla via Francigena

Serie di appuntamenti da non perdere a Cavaglià rivolti a cittadini, pellegrini ed escursionisti. Si comincia domenica 30 marzo, con l'inaugurazione dell'info point nei locali di Villa Salino, con taglio del nastro previsto alle 10. Dopo la colazione avrà inizio la camminata sulla via Francigena in direzione di Roppolo, con picnic finale.

Martedì 1° aprile, alle 20.30, Giuseppe Leo Leonelli presenta la sua esperienza con “Divina Francigena” nella sala convegni del Comune. Infine, sabato 12 aprile, alle 12, sempre in sala convegni, Matteo Manzato parlerà del Cammino di Santiago.