Tra turismo, innovazione e cura del territorio nuovi finanziamenti per la crescita di Rosazza

Tempo di bilanci nel comune di Rosazza. Come riportato dall'amministrazione comunale, sono arrivati alcuni contributi che guardano alla sicurezza, all'innovazione e al territorio. 21mila euro, giunti dalla Fondazione CRT, saranno impiegati per la prosecuzione delle barriere paramassi in via Federico Rosazza.

23mila, invece, andranno per la PA Digitale. Passando alla valorizzazione del turismo sono pronti 62mila euro per il progetto delle Fontane Parlanti. Tutti fondi giunti dalle Fondazioni CR Biella e CRT. Infine, guardando alle tematiche sociali legate al territorio, ecco 94.800 euro dalla Regione Piemonte per l'avvio del progetto di montagna-terapia tra Desate e Tegge di Campiglia Cervo, con Rosazza nel ruolo di capofila.

“Dietro ai grandi risultati c'è sempre un lavoro silenzioso, laborioso e instancabile di una squadra meravigliosa – sottolinea il sindaco Francesca Delmastro - Oggi raccogliamo i frutti di questo impegno con una serie di finanziamenti molto importanti. Un grazie di cuore a chi ha reso possibile tutto questo. Continuiamo a lavorare per far crescere il nostro borgo”.