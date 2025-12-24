Raffica di sinistri nel Biellese, a Cavaglià un cane viene travolto da un'auto

Raffica di sinistri stradali nel Biellese, avvenuti nella giornata di ieri, 23 dicembre. A Cavaglià, stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe travolto un cane apparso sulla strada. Purtroppo, a seguito dell'impatto, l'animale ha perso la vita. Sul posto, oltre ai Carabinieri per gli accertamenti di rito, anche il personale del Canile.

Anche a Biella, un altro mezzo è rimasto coinvolto in un investimento: stavolta è stato urtato un cinghiale che, in breve tempo, si è dileguato nella boscaglia. Infine, sempre a Biella e a Vigliano, si sono verificati altri due incidenti ma senza gravi conseguenze per i conducenti. In entrambi gli episodi sono intervenuti i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi.