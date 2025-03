A Valdilana la mostra sul Presepe Gigante di Marchetto

Sabato 29 marzo, alle 16, nel salone della casa di Riposo di Mosso Borsetti Sella Facenda, a Valdilana si svolgerà la consegna dei premi e l’apertura della mostra del primo concorso di Pittura indetto dalla Pro Loco di Mosso sul tema “Presepe Gigante di Marchetto, scene e scorci del percorso di visita nel borgo antico del paese”. La mostra resterà aperta anche domenica 30 marzo, con orario 10 -12, 14-17.

Nel salone della mostra verranno esposti anche i disegni sullo stesso tema eseguiti dagli allievi della scuola primaria di Mosso/Valdilana, della classe IV Ronco/Cossato, e della IV Ronco/Valdilana. Una selezione di quadri ispirati alla "'Primavera e i fiori "' del Gruppo di Pittura di Trivero completeranno l’esposizione.

Il salone della mostra, al primo piano lato giardino della Casa di Riposo, in piazza Italia, a Mosso, è accessibile dalla scala esterna verso il teatro parrocchiale ma per persone con difficoltà la Pro Loco mette a disposizione il numero 3346142971 per predisporre l’accesso con ascensore interno.