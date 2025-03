Muzzano, la tradizione del “Burro della Madonna di Marzo” ritorna a Bagneri

Da generazioni, nella Valle Elvo, è presenta la tradizione di preparare a fine marzo, con il latte delle mucche che hanno mangiato l’ultimo fieno e iniziato il primo pascolo con erba fresca, un burro “speciale”, che diventa un unguento apprezzato come rimedio naturale per vari disturbi della pelle. Nella zona del Santuario di Graglia, era usanza portare a benedire il burro in occasione della festa dell’Annunciazione, il 25 marzo, da qui la denominazione di “burro della Madonna di marzo”.

Il gruppo dedicato alla religiosità popolare in seno all’Ecomuseo Valle Elvo e Serra ha tenuto viva questa tradizione, ancora seguita da molte persone, e per questo è stata pensata l’iniziativa di domenica 30 marzo, in collaborazione con gli Amici di Bagneri e la Parrocchia di Bagneri. Al termine della messa celebrata alle 15, ci sarà la benedizione del burro, che i presenti potranno portare a casa.

A seguire alle 16, in una sala dell’Associazione, i presenti sono invitati a fermarsi per una “chiacchierata sul burro”, insieme a: Fabio Porta, dottore forestale e sua mamma, Mariella Ghirardi custode dei saperi relativi all'impiego medicinale delle piante della valle; Enzo Clerico, del gruppo di religiosità popolare dell’Ecomuseo; Paola Rondolotto dell’azienda agricola Rosso Baietto di Netro, che produrrà questo burro; produttori di tome e del “burro da affioramento” presidio Slow Food Gli Amici di Bagneri, oltre alla merenda offerta a chi si fermerà, presenteranno illustrazioni e documenti sulla tradizione e gli oggetti utilizzati per la lavorazione del burro. E’ anche un’occasione per visitare il borgo e l’ecomuseo di Bagneri. La partecipazione è libera, per info: 3396881717 o email info@bagneri.it