Babbo Natale Paracadutista a Biella: niente lancio dal cielo, ma regali ai bambini FOTO

Per via del maltempo “Babbo Natale" oggi martedì 23 dicembre non si è calato dal cielo, ma ha comunque fatto tappa al Pozzo - La Marmora per consegnare un piccolo dono ai bambini che sono accorsi per vedere “Babbo Natale Paracadutista”.

A organizzare l'evento, come ormai da trazione, è stata la Sezione Provinciale di Biella dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione e inserita negli eventi natalizi della città, è stata realizzata con la collaborazione di Banca del Giocattolo e con il patrocinio della Provincia di Biella e della Città di Biella.