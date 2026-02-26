Castelletto Cervo: camion perde il rimorchio che danneggia gravemente il manto stradale

Nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, intorno alle 1, lungo via per Gattinara a Castelletto Cervo, un camion ha perso il rimorchio durante la marcia. Il mezzo, un Iveco Stralis, era condotto da un cittadino rumeno classe 1988, residente nel Torinese. Dopo l’accaduto, lo stesso conducente ha provveduto a contattare il carro soccorso, segnalando però la necessità di un intervento per la viabilità, considerata la scarsa illuminazione della zona.

Su richiesta del Norm di Cossato, è stato chiamato sul posto anche personale della Provincia. La situazione si è infatti rivelata più complessa del previsto: il distacco del rimorchio ha causato gravi danni al manto stradale, con la formazione di un solco lungo circa 30 metri.

Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Stradale per constatare le condizioni del rimorchio. Dopo una prima verifica, il mezzo di soccorso è però rientrato in sede per recuperare un veicolo più idoneo alle operazioni di recupero.

Per consentire l’intervento in sicurezza, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, con l’ausilio del personale provinciale.

Successivamente il rimorchio è stato recuperato dal carro attrezzi, mentre il personale della Provincia è rimasto sul posto per avviare le operazioni di ripristino del manto stradale, risultato seriamente compromesso dall’incidente.