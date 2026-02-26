 / CRONACA

CRONACA | 26 febbraio 2026, 08:54

Auto in fiamme fra Biellese e Vercellese, Vigili del Fuoco in azione FOTO

È stato raggiunto dai Vigili del Fuoco un veicolo completamente avvolto dalle fiamme sul territorio di Alice Castello. Nella serata di ieri, intorno alle ore 21:30, le squadre del distaccamento di Livorno Ferraris e quello volontario di Santhià sono intervenute fra Biellese e Vercellese, per estinguere l'incendio che aveva coinvolto una vettura lungo la SP593. 

Gli operatori, dopo aver intercettato il rogo, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Presenti sul posto anche i Carabinieri, per i rilievi del caso. 

C.S. VVF, G. Ch.

