Auto in fiamme fra Biellese e Vercellese, Vigili del Fuoco in azione FOTO

È stato raggiunto dai Vigili del Fuoco un veicolo completamente avvolto dalle fiamme sul territorio di Alice Castello. Nella serata di ieri, intorno alle ore 21:30, le squadre del distaccamento di Livorno Ferraris e quello volontario di Santhià sono intervenute fra Biellese e Vercellese, per estinguere l'incendio che aveva coinvolto una vettura lungo la SP593.

Gli operatori, dopo aver intercettato il rogo, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Presenti sul posto anche i Carabinieri, per i rilievi del caso.