Valerio Staffelli consegna il Tapiro a Luca Campana, ferito da colpo di pistola: Biella finisce su Striscia La Notizia

Domani sera, a Striscia La Notizia, verrà consegnato il Tapiro d'Oro medicamentoso a Luca Campana, il biellese di 31 anni, rimasto ferito alla gamba, nella notte di Capodanno a Rosazza, da un colpo esploso dalla pistola di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo “che nega – come riportato nella nota sul sito web della trasmissione – però di essere colui che ha sparato” (leggi anche: Caso Pozzolo, il ferito Campana presenta querela in Procura: “Ancora incredulo per ciò che è accaduto”).

Lo annuncia lo stesso programma di Antonio Ricci, in onda alle 20.35 su Canale 5. Insieme a Campana sarà presente lo storico inviato Valerio Staffelli.