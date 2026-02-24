 / CRONACA

Sterpaglie a fuoco, intervento a Viverone

Sterpaglie a fuoco, intervento a Viverone (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Viverone per un incendio di sterpaglie. A dare l'allarme una donna nella prima serata di oggi, 24 febbraio. Una volta sul posto, le squadre di Biella hanno arginato le fiamme e domato il piccolo rogo, scoppiato in un prato del paese per cause da accertare. Le operazioni di spegnimento, unita alla successiva bonifica, sono durate meno di mezzora. 

g. c.

