Sterpaglie a fuoco, intervento a Viverone

Intervento dei Vigili del Fuoco nel comune di Viverone per un incendio di sterpaglie. A dare l'allarme una donna nella prima serata di oggi, 24 febbraio. Una volta sul posto, le squadre di Biella hanno arginato le fiamme e domato il piccolo rogo, scoppiato in un prato del paese per cause da accertare. Le operazioni di spegnimento, unita alla successiva bonifica, sono durate meno di mezzora.