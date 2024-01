Caso Pozzolo, Meloni : "Ho chiesto di sospenderlo da FdI"

Alla fine alla domanda sul caso Pozzolo è arrivata alla conferenza di fine anno di oggi giovedì 4 dicembre della Premier Giorgia Meloni, e la risposta è stata pronta: "Ho chiesto di sospenderlo da Fdi"

"Il parlamentare Pozzolo ha porto d'armi per difesa personale. Girava con un'arma a Capodanno. Presumo che chi ha il porto d' armi per difesa personale capiti di portare un'arma, altrimenti non so quale sia la difesa personale, quindi la questione non è questa. La questione, secondo me, è un'altra: chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodirla, con responsabilità e serietà, e io la penso esattamente così, e per questo secondo me c'è un problema con quello che è accaduto, perchè io non conosco la dinamica della vicenda, sarà accertato nelle sedi opportune, ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile, e chi non è stato responsabile, e chi ha quel porto d'armi e chi detiene quell'arma, è questo per me non va bene per un italiano qualsiasi, figuriamoci per un parlamentare, figuriamoci per un parlamentare di Fratelli d'Italia. E questa è la ragione per la quale io ho chiesto che l'Onorevole Pozzolo venga deferito alla Commissione Nazionale di Garanzia di Fratelli d'Italia indipendentemente dal lavoro che faranno le autorità competenti. Io sul piano politico ho chiesto che venga deferito in Commissione Garanzia e Probiviri e che nelle more del giudizio venga sospeso da Fratelli d'Italia che è quello che posso fare sul piano statutario".

"Sicuramente - ha concluso la Premier - io non sono disposta a fare questa vita con la responsabilità che ho sulle spalle se le persone che sono attorno a me non capiscono quella responsabilità".