“Mi presti 900 euro per il dentista”, ancora casi a Biella: fate attenzione alla truffa

Sono sempre più frequenti le segnalazioni alle forze dell'ordine di tentate truffe giunte sui cellulari dei biellesi. Il modus operandi è piuttosto semplice: la persona riceve un messaggio da un amico, un parente o un conoscente con la richiesta di denaro in prestito per motivi urgenti e improvvisi.

Come il saldo di una fattura urgente o il pagamento di spese mediche, come il conto del dentista. Di solito si parla di una cifra piuttosto alta che supera gli 800 euro. In alcuni casi, oltre al testo, è presente anche un link su cui accedere o un iban a cui inviare il bonifico. Nella giornata di ieri, 24 febbraio, alcuni cittadini si sono presentati dai Carabinieri per denunciare questi raggiri.

Come più volte riportato in precedenti articoli, i truffatori fanno leva sullo stato emotivo delle loro vittime creando una situazione di emergenza imminente che porta ad operare senza riflettere con l'obiettivo di estorcere denaro.

Da qui alcune semplici raccomandazioni: si consiglia sempre di verificare l'autenticità del messaggio, richiamando l'altra persona. In casi di dubbi mai cliccare su link sconosciuti e contattare il numero di emergenza 112 per farsi consigliare. Infine, mai condividere informazioni o codici personali a terze persone se prima non sia stata accertata l'autenticità.