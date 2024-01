Biella finisce su Striscia, Staffelli consegna il Tapiro al ferito di Capodanno a Rosazza

Il caso Pozzolo finisce su Striscia La Notizia. Stasera, in onda su Canale 5, lo storico inviato Valerio Staffelli si è portato a Candelo per consegnare il Tapiro d’Oro “medicamentoso” a Luca Campana, il biellese di 31 rimasto ferito nella notte di Capodanno di Rosazza da un colpo esploso da una pistola di proprietà del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo.

“Nessuno si sarebbe mai aspettato di festeggiare l’ultimo dell’anno e poi ritrovarsi in queste condizioni – spiega Campana a Staffelli – A quanto pare non si capisce cosa sia successo: l’unica cosa che mi ricordo, come detto alla magistratura, che quest’arma è stata tirata fuori dall’Onorevole e la maneggiava lui. Credo che sia stato un fatto accidentale, un’inesperienza nel maneggio delle armi. La pistola è dell’Onorevole Pozzolo, gli ho chiesto perché mi avesse sparato, non mi ha mai risposto e non mi ha porto delle scuse”.

“Certe cose – conclude ai microfoni del programma di Antonio Ricci – non dovrebbero accadere, è stato sfiorato qualcosa che poteva andare molto peggio”.