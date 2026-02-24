Incidente in Superstrada, due persone in ospedale: è un tamponamento tra auto FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 15.20

Due persone in ospedale ma le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. È il bilancio del sinisto stradale avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi, 24 febbraio, all'uscita di Chiavazza, in Superstrada, a Biella.

Due le auto rimaste coinvolte in un tamponamento sulla cui dinamica sono in corso i dovuti accertamenti da parte dei militari dell'Arma. A rimanere ferite due persone: una donna di 72 anni e un uomo di 54 .

Il fatto

Grave incidente stradale poco dopo l'uscita di Chiavazza, in Superstrada, a Biella. È successo prima delle 13 di oggi, 24 febbraio: stando alle prime informazioni raccolte, un'auto si è completamente capottata per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Non è chiaro se siano rimasti coinvolti altri mezzi nel sinistro.

Gli accertamenti sono ora affidati ai militari dell'Arma, giunti sul posto assieme al personale della Guardia di Finanza, impegnato nella gestione della viabilità. L'uscita per Chiavazza resterà chiusa fino alla rimozione del veicolo ribaltato.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, con due ambulanze, per le operazioni di assistenza e soccorso. Non è noto, al momento, se ci siano dei feriti e quali siano le loro condizioni di salute.