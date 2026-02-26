Lite al bar ad Andorno: donna colpisce un uomo con un pugno

Intervento dei Carabinieri ieri mercoledì 25 febbraio ad Andorno Micca, a seguito di una segnalazione per problemi tra alcuni avventori all’interno di un bar del paese. Secondo quanto ricostruito dai militari, una cittadina russa classe 1993 avrebbe colpito con un pugno, apparentemente senza un motivo preciso, un uomo del 1961 presente nel locale.

All’arrivo delle forze dell’ordine la situazione è stata riportata alla calma. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso; le sue condizioni non sarebbero gravi.

Per quanto riguarda gli eventuali profili di responsabilità, si tratterebbe di reati perseguibili a querela di parte.