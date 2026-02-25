 / CRONACA

CRONACA | 25 febbraio 2026, 19:00

Auto in contromano sulla Superstrada, sfiorato l'incidente nel tratto di Masserano VIDEO

A segnalarlo un lettore.

Auto in contromano sulla Superstrada, sfiorato l'incidente nel tratto di Masserano VIDEO

Auto in contromano sulla Superstrada, sfiorato l'incidente nel tratto di Masserano VIDEO

Attimi di paura in Superstrada. Come riportato da un nostro lettore, passeggero e testimone di quanto accaduto, un'auto ha percorso in contromano il tratto di Masserano sotto lo sguardo sbigottito delle persone alla guida. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 25 febbraio.

Inoltre, il veicolo procedeva a gran velocità e avrebbe anche sfiorato l'impatto con un altro mezzo che, in un breve istante, è tornato nella corsia di destra evitando lo schianto frontale, come si vede dalle immagini riprese dalla dashcam presente a bordo. Ignote, al momento, le cause del gesto. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore