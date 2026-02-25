Auto in contromano sulla Superstrada, sfiorato l'incidente nel tratto di Masserano VIDEO

Attimi di paura in Superstrada. Come riportato da un nostro lettore, passeggero e testimone di quanto accaduto, un'auto ha percorso in contromano il tratto di Masserano sotto lo sguardo sbigottito delle persone alla guida. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 25 febbraio.

Inoltre, il veicolo procedeva a gran velocità e avrebbe anche sfiorato l'impatto con un altro mezzo che, in un breve istante, è tornato nella corsia di destra evitando lo schianto frontale, come si vede dalle immagini riprese dalla dashcam presente a bordo. Ignote, al momento, le cause del gesto.