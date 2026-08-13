 / CRONACA

CRONACA | 13 agosto 2026, 11:43

In Valsessera si difendono case e frazioni: 90 operatori fra Vigili del Fuoco e AIB

Resta critica la situazione sul Monte Barone: il fronte continua a scendere verso le aree abitate. Squadre impegnate su entrambi i versanti.

In Valsessera si difendono case e frazioni: 90 operatori fra Vigili del Fuoco e AIB

In Valsessera si difendono case e frazioni: 90 operatori fra Vigili del Fuoco e AIB

Resta critica la situazione dell’incendio che interessa il Monte Barone e l’Alta Valsessera. Accanto ai Vigili del Fuoco sono impegnati i volontari del Corpo AIB Piemonte, specializzati nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, provenienti dalle province di Biella, Vercelli e Torino. A loro disposizione anche cinque autobotti.

Il fronte continua a scendere verso valle e l’attenzione è rivolta soprattutto alla protezione delle zone abitate. Le squadre stanno presidiando case, piccoli nuclei e frazioni su entrambi i versanti coinvolti, compreso quello di Postua, per impedire alle fiamme di raggiungere le abitazioni e gli altri punti sensibili.

Le risorse sono distribuite sui due lati dell’incendio. Per ciascun versante è presente un Co.AIB, il coordinatore operativo dei volontari del Corpo Antincendi boschivi del Piemonte. I due responsabili si raccordano con i DOS dei Vigili del Fuoco, i direttori delle operazioni di spegnimento, ai quali spetta il coordinamento complessivo degli interventi.

Alle attività condotte a terra si affianca il supporto di un mezzo aereo, impiegato soprattutto nei settori più difficili da raggiungere, ma a causa delle numerose situazioni emergenziali del Piemonte occorre spartire le risorse.

Il rogo, divampato il 3 agosto in seguito a un fulmine, si è progressivamente esteso sui versanti di Coggiola e Postua. Nei giorni scorsi le fiamme erano avanzate dalla parte alta del Monte Barone verso valle, avvicinandosi a baite, strade e abitazioni.

Le caratteristiche del territorio, ripido e impervio, continuano a rendere particolarmente complesso il lavoro degli operatori. La priorità resta contenere la discesa del fuoco e proteggere i centri abitati, mentre prosegue l’impegno congiunto dei Vigili del Fuoco e dei volontari del Corpo AIB Piemonte.

News collegate:
 Incendi boschivi, Pichetto Fratin: "Massimo impegno per contenere il fronte al Monte Barone FOTO e VIDEO - 12-08-26 15:40
 Incendi, due soccorsi ad alto rischio in Valsessera e nel Monferrato - 11-08-26 18:41
 Incendio al Monte Barone, il fumo arriva fino a Casapinta - 11-08-26 16:48
 Dilagano le fiamme in Valsessera: cinque presidi per fermarne l'avanzata FOTO - 10-08-26 15:32
 Accusa un malore durante lo spegnimento dell’incendio, soccorso un volontario AIB in alta Valsessera - 09-08-26 18:40
 Incendio in Valsessera, a Coggiola arrivano i curiosi a caccia di foto. L’appello del sindaco: “Evitate comportamenti a rischio" - 09-08-26 18:00
 Incendio in Valsessera, il fuoco raggiunge alcune strade: in campo le squadre AIB - 09-08-26 17:00
 Fiamme in alta Valsessera, scatta il cordone di sicurezza attorno al Santuario del Cavallero FOTO - 09-08-26 14:40
 Fiamme e roghi sul Monte Barone, il terreno impervio e la caduta di pietre rendono difficile lo spegnimento - 09-08-26 11:00
 L’alta Valsessera nella morsa del fuoco, un’altra notte di paura tra fiamme e fumo FOTO - 09-08-26 10:00
 Incendio in Valsessera, massima attenzione al Cavallero: Canadair in azione vicino al Santuario FOTO e VIDEO - 08-08-26 17:00
 L’incendio non dà tregua in Valsessera, il vescovo Farinella a Coggiola per portare conforto a comunità e soccorritori FOTO - 08-08-26 12:00
 Incendio e siccità aggravano la crisi idrica: allerta nel Biellese - 07-08-26 18:00
 Incendio in Valsessera, situazione ancora critica: si difendono abitazioni e collegamenti FOTO - 07-08-26 11:20
 Incendio in Valsessera: il vento rende le fiamme imprevedibili, rinforzi a terra in arrivo VIDEO - 06-08-26 18:30
 Incendio in Valsessera: linee tagliafuoco e presidi vicino alle abitazioni VIDEO - 06-08-26 18:10
 Valsessera, l’incendio raggiunge alcune strutture: preallertati alcuni residenti FOTO e VIDEO  - 06-08-26 16:20
 Valsessera, incendio all'Alpe Noveis: impegnati 40 operatori, aerei e mezzi a terra VIDEO - 06-08-26 14:00
 Brucia il Monte Barone: le immagini della coltre di fumo FOTO - 06-08-26 13:10
 Incendio in Valsessera: evacuato il rifugio Monte Barone FOTO - 06-08-26 12:10
 Incendio in Valsessera, rinforzi AIB sul versante di Postua FOTO - 06-08-26 10:10
 Non si fermano le fiamme sull’alta Valsessera, colpito anche il monte Gemevola FOTO - 05-08-26 18:30
 Nuovo rogo in Valsessera, Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme a Pray - 05-08-26 12:00
 Incendio in Valsessera, entra in campo il Canadair: prosegue la lotta contro le fiamme FOTO e VIDEO - 04-08-26 12:00
 Fulmine scatena un incendio in Valsessera: fiamme ad alta quota sulla Punta delle Camosce FOTO - 03-08-26 14:30

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore