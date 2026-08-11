Lessona, 196 pastiglie di ecstasy e una serra di marijuana in casa, arrestato FOTO

Anche a Ferragosto prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Nella giornata di venerdì 7 agosto gli agenti della Squadra Mobile hanno infatti arrestato un uomo in possesso di un ingente quantitativo di droga, tra pastiglie di ecstasy, hashish e piante di marijuana.

L’operazione è nata quando gli operatori di Polizia – nell’ambito di un mirato servizio volto alla repressione dei reati in materia di stupefacenti - hanno intercettato, nel Comune di Lessona, un giovane con atteggiamento particolarmente circospetto. Alla richiesta di documenti l’uomo si è mostrato sin da subito particolarmente agitato e nervoso. Gli agenti hanno quindi chiesto al giovane se fosse in possesso di sostanza stupefacente; alla risposta positiva del giovane è scattata la perquisizione domiciliare.

Nell’abitazione, poco distante dal punto di individuazione del soggetto, gli operatori hanno sin da subito percepito un fortissimo odore di marijuana: nella mansarda, infatti, è stata rinvenuta una serra “indoor”, perfettamente funzionante e dotata di illuminazione e ventilazione, nella quale erano collocate quattro piante di marijuana con infiorescenze.

Nel frigorifero dell’abitazione, invece, il giovane ha mostrato due involucri contenenti 196 pastiglie di ecstasy di colore rosa, note con il nome di “Pink Punisher”, dall’elevatissimo dosaggio e spesso associata a gravi rischi di overdose e crisi convulsive. Poco distanti, sono stati rinvenuti altresì 6 grammi di hashish, oltre ad un bilancino e a materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza.

Le sostanze rinvenute sono state immediatamente sequestrate; il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto per lui l’obbligo di dimora nel Comune di Lessona.