Incendio in Valsessera, massima attenzione al Cavallero: Canadair in azione vicino al Santuario FOTO e VIDEO

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio che, da lunedì 3 agosto, sta interessando l’alta Valsessera. Duramente colpiti diversi versanti boschivi tra i territori di Coggiola, Caprile e Postua, con danni evidenti alla vegetazione nella zona della Punta delle Camosce, del Cornabecco e del Monte Barone.

La situazione viene definita critica dalle amministrazioni comunali della zona ed è costantemente monitorata dagli operatori, anche alla luce delle condizioni meteorologiche attuali (assenza di piogge e temperature elevate) che non stanno aiutando a contenere le fiamme. In campo sono impegnati i Vigili del Fuoco, le squadre di AIB e Protezione Civile, insieme alle forze dell’ordine e agli altri soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.

Le squadre stanno operando lungo le strade e nei punti ritenuti strategici, con l’obiettivo di creare una barriera e scongiurare che il fuoco possa avanzare verso i luoghi abitati. Inoltre, dove le condizioni del terreno non consentono un intervento diretto da parte delle unità di terra, le operazioni di spegnimento sono affidate ai mezzi aerei, impegnati a monitorare i fronti attivi e a intervenire nelle aree maggiormente difficili da raggiungere.

In più, dalla giornata odierna, particolare attenzione è rivolta anche al Santuario del Cavallero, che si trova nelle vicinanze di una zona colpita dal rogo. Dalle informazioni raccolte sembra che al momento il fronte delle fiamme si trovi ad oltre 500 metri dal santuario. Nella zona sono diffusi e frequenti i lanci dei Canadair per domare il fuoco.

Continua infine il monitoraggio costante del territorio unito ad un messaggio di ringraziamento da parte delle amministrazioni comunali dell’Alta Valsessera rivolto a tutti coloro che, fin dall’inizio dell’emergenza, si sono mobilitati per affrontare l’incendio e garantire assistenza alle comunità locali.

“Un grazie a Vigili del Fuoco, squadre AIB, Protezione Civile, forze dell’ordine e Prefettura, senza dimenticare tutte le persone e che da giorni stanno mettendo a disposizione tempo, energie e competenze per fronteggiare una situazione che rimane delicata” riportano i primi cittadini.