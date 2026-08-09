Fiamme in alta Valsessera, scatta il cordone di sicurezza attorno al Santuario del Cavallero FOTO

Prosegue la battaglia contro il fuoco in alta Valsessera ma è notizia di qualche ora fa che l’area attorno al Santuario del Cavallero, interessata da un rogo, è stata messa in sicurezza.
I volontari degli AIB hanno predisposto un cordone di sicurezza con la posa di motopompe e manichette in modo da contrastare da terra le fiamme.
Già al mattino ha continuato ad operare l’elicottero con continui getti d’acqua, assieme alle unità di terra dei Vigili del Fuoco. Un’operazione che verrà ripetuta anche nel pomeriggio odierno. Ad assistere alle operazioni le amministrazioni comunali della vallata.