Incendio sul Monte Barone, l’assessore Gabusi alla base operativa dei Vigili del Fuoco FOTO

Nel pomeriggio di ieri anche l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, ha raggiunto la frazione Viera di Coggiola, dove è stato allestito il campo base per coordinare gli interventi sull’incendio del Monte Barone.

Gabusi ha incontrato Vigili del Fuoco, volontari del Corpo AIB, Protezione civile e le altre componenti operative mobilitate sul territorio, portando loro il ringraziamento della Regione per l’impegno profuso dall’inizio dell’emergenza.

Da giorni uomini e mezzi lavorano sui diversi fronti del rogo, in un’area resa particolarmente difficile dalla conformazione dei versanti e dalle condizioni meteorologiche. Le attività proseguono senza sosta, con particolare attenzione alla protezione delle abitazioni, delle baite, delle strade e degli altri punti sensibili.