Brucia ancora l’alta Valsessera, fiamme visibili a chilometri di distanza

Brucia ancora l’alta Valsessera su entrambi i versanti. A complicare le operazioni di spegnimento del pomeriggio di ieri, 4 agosto, le forti raffiche di vento registrate ad alta quota.

In serata molti, tra residenti, visitatori e automobilisti in transito, hanno notato l’alta colonna di fumo nero e le fiamme a diversi chilometri di distanza.

Stamattina, come riportato dal Rifugio Monte Barone sui propri canali social, il fuoco è sceso nel corso della notte fino al versante del sentiero G8, ora chiuso anche per rischio di caduta di pietre dall’alto.

In campo le squadre AIB, assieme ai Vigili del Fuoco.