Incendio a Pralungo: strada interrotta, i dettagli FOTO e VIDEO

Aggiornamento

Il Comune di Pralungo informa che, a causa dell’incendio in località Valle, la strada è momentaneamente interrotta nella zona del Ponte della Passerella. La frazione resta comunque raggiungibile passando da Sant’Eurosia. L’amministrazione invita la cittadinanza a prestare attenzione e, per quanto possibile, a evitare la zona interessata.

Incendio a Pralungo: AIB e Vigili del Fuoco in azione

Un incendio è divampato nella zona compresa tra Favaro e frazione La Valle di Pralungo. Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco nelle operazioni di spegnimento, oltre a due squadre AIB. Sull'area è presente anche un elicottero per contenere le fiamme ed evitare che il rogo possa estendersi.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che, dopo aver notato l’incendio, hanno ripreso quanto stava accadendo e allertato i soccorsi per evitare che le fiamme si propagassero. Al momento non sono note le cause del rogo. Saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarirne l’origine.

Si ricorda che è severamente vietato accendere fuochi, in particolare nell’attuale situazione di rischio incendi.