Piedicavallo Festival, la Trappa ospita il concerto "Images of Passing Time"

GLI EVENTI DEL PROSSIMO FINE SETTIMANA NEI SITI DELLA RETE MUSEALE BIELLESE

Il concerto alla Trappa nell’ambito del Piedicavallo Festival

Venerdì 14 agosto, nell’ambito del Piedicavallo Festival, la Trappa di Sordevolo ospiterà il concerto “Images of Passing Time”, in programma alle ore 17. L’appuntamento, proposto in collaborazione con Ecomuseo del Biellese, è a offerta libera e vedrà esibirsi alla fisarmonica Samuele Mattazzi. Per l’occasione spazio alla musica dei seguenti artisti: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), “Preludio e fuga in sol minore”; Louis-Claude Daquin (1694 – 1772), “Le coucou”; Adamo Volpi (1911 – 1980), “Concerto in re minore”; Ettore Pozzoli (1873 – 1957), “Alba d’aprile” e “Valzer da concerto”; Vladislav Zolotaryov (1942), “Sonata n.3, IV movimento” e “Monastero di Feraponte”; Astor Piazzolla (1921 – 1992), “Oblivion”; Luciano Fancelli (1928 – 1953), “Acquarelli cubani” e “10km al finestrino”. Locandina in allegato.

L’apertura di Ferragosto del Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro

Nell’ambito delle aperture della Rete Museale Biellese, il Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro di Netro proporrà un’apertura in una giornata speciale: Ferragosto. Sabato 15 agosto, con il consueto orario 14.30 – 18.30, il sito sarà infatti visitabile con un nostro operatore. Il Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro sarà poi nuovamente aperto le domeniche dal 6 settembre al 25 ottobre.

LA RETE MUSEALE BIELLESE

Storia, industria, arte e natura si intrecciano nei siti della Rete Museale Biellese, un progetto che si rinnova ogni anno creando un tessuto di relazioni tra gli attori culturali e favorendo la condivisione di risorse per la valorizzazione dei patrimoni degli ecomusei, dei musei, dei castelli, dei palazzi, delle aree naturalistiche e di altri siti d’interesse del territorio biellese. Assieme ai produttori, ai ristoratori e alle strutture ricettive della comunità Slow Food Travel Montagne Biellesi e ai cammini che li connettono, offrono una nuova sostenibile esperienza di visita. Il progetto, coordinato dal 2012 dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, ha finora coinvolto 47 differenti realtà museali situate in 32 comuni, selezionando 315 operatori appositamente formati e remunerati per affiancare i gestori dei siti e garantirne un’apertura costante nel periodo estivo. Dal 2012 al 2025 i siti della rete hanno registrato 193.931 visitatori.

I SITI DELL’EDIZIONE 2026, CON I GIORNI E GLI ORARI DI APERTURA

Museo del Territorio Biellese – BIELLA – Chiuso temporaneamente

Antonio Bertola ingegnere militare – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo – ROSAZZA – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, lunedì 10 agosto con orario 21:00-24:00.

Casa Zegna – VALDILANA, Località Trivero (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 22 novembre con orario 11:00-17:00

Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro – NETRO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 26 luglio, sabato 15 agosto e le domeniche dal 6 settembre al 25 ottobre, con orario 14:30-18:30

Centro di Documentazione sull’Emigrazione – DONATO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Cittadellarte Fondazione Pistoletto – BIELLA (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 10:30-18:30

Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge – COSSATO – Aperto domenica 28 giugno, domenica 20 settembre, domenica 4 ottobre e domenica 11 ottobre con orario 10:00-12:30 e 14:30-18:30, sabato 17 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Civiltà Montanara – MUZZANO, Frazione Bagneri – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, sabato 4 luglio con orario 8:30-12:30 e 14:30-18:30

Cascina Praggi – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 26 luglio e dal 6 al 27 settembre, con orario 14:40-18:30

Ecomuseo della Lavorazione del Ferro – MONGRANDO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Terracotta – RONCO BIELLESE – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 2 agosto e dal 30 agosto al 4 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Tradizione Costruttiva – TRAPPA DI SORDEVOLO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Vitivinicoltura – RICETTO DI CANDELO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ex Mulino Susta – VALDILANA, Località Soprana – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Fabbrica della Ruota – PRAY (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

FORMA – Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura – POLLONE (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo degli Acquasantini – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo del Bramaterra – SOSTEGNO, Frazione Casa del Bosco - Aperto le domeniche dal 7 giugno al 19 luglio e le domeniche 2, 23 e 30 agosto con orario 14:30-18:30; domenica 6 settembre con orario 9:30-13:30 e 14:30-18:30; le domeniche 13, 20 e 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo della Passione – SORDEVOLO (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 21 giugno al 20 settembre con orario 14:30-18:30

Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo delle Migrazioni – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 18 ottobre con orario 15:00-19:00

Museo dell’Oro e della Bessa – ZUBIENA, Frazione Vermogno – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Palazzo Gromo Losa – BIELLA, Piazzo (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Santuario di San Giovanni d’Andorno – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 15:00-18:00