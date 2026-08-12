Biella, scontro fra mezzi: motociclista in ospedale

Incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 20, in via Bertodano, dove un’auto e un ciclomotore sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Il giovane alla guida del ciclomotore, del 2007, residente a Candelo, è stato soccorso dal personale sanitario e successivamente trasportato in ambulanza per le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Alla guida dell'auto c'era un uomo del 1949 residente in Valle Cervo.