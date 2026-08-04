Incendio in alta Valsessera, riprendono le operazioni: sentieri chiusi sul versante Noveis-Postua FOTO

Brucia ancora l’alta Valsessera. Da questa mattina, 4 agosto, è ripresa l’attività di contenimento dell’incendio scoppiato a causa di un fulmine tra la Bocchetta del Pissavacca e la punta delle Camosce. In campo le squadre dei Vigili del Fuoco e le unità AIB.

Proprio quest’ultimi hanno presidiato la zona e alcuni di loro hanno trascorso la notte al Rifugio Monte Barone che, da poco, ha diffuso gli ultimi aggiornamenti: “Per motivi di sicurezza non sono percorribili i sentieri sul versante Noveis /Postua, nessun problema per la salita sugli itinerari classici da Le Piane di Coggiola”.

È atteso, dopo averne inviata la richiesta, l’intervento di un mezzo aereo con l’obiettivo di arginare e domare le fiamme. Anche ieri sera era ben visibile l’alta colonna di fumo, anche dalla città di Cossato.