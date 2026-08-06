Incendio in Valsessera: il vento rende le fiamme imprevedibili, rinforzi a terra in arrivo VIDEO

Oltre venti volontari AIB impegnati nelle operazioni. Tre autobotti già in azione e una quarta in arrivo dalla provincia di Vercelli.

Resta in continua evoluzione l’incendio in Valsessera. Dal posto di comando dei Vigili del Fuoco, l’ispettore antincendi Gianluca Calati, sul posto dalle 10 di ieri mattina, ha fatto il punto sulle operazioni: “Quando siamo arrivati abbiamo individuato diversi focolai e cercato di aumentare al massimo le forze disponibili. Abbiamo trattenuto parte del personale, fatto rientrare altri operatori e richiesto automezzi anche da fuori provincia”, spiega Calati.

A complicare l’intervento sono stati i cambiamenti del vento: “Intorno alle quattro della scorsa notte c’è stato un temporale e il vento ha cambiato direzione. Stavamo presidiando alcuni punti, ma le fiamme si sono spostate verso altre baite, che restano sotto osservazione. Tra poco i lanci dovranno essere interrotti per gli orari operativi degli aeromobili”.

Sul posto sono impegnati più di venti volontari AIB, giunti anche dalla provincia di Torino, insieme ai Vigili del Fuoco: “Le forze in campo sono ingenti. Abbiamo tre autobotti e ne arriverà un’altra dalla provincia di Vercelli, oltre a numeroso personale a terra”, conclude l’ispettore.