Valsessera, l’incendio raggiunge alcune strutture: preallertati alcuni residenti FOTO e VIDEO

Aggiornamento delle ore 16:20

L’elicottero Erickson è in azione nei pressi di baite e abitazioni, nel tentativo di contenere l’avanzata del fronte. Per alcune strutture, tuttavia, non c’è stato nulla da fare, mentre le fiamme continuano a spingersi verso valle.

Il sindaco di Coggiola ha pre-allertato alcuni residenti delle frazioni più elevate, invitandoli a tenersi pronti a lasciare le proprie abitazioni in caso di necessità.

Valessera, l'incendio si propaga a valle: AIB e Vigili del Fuoco in azione

Vigili del Fuoco e volontari del Corpo AIB continuano a operare sulle pendici interessate dall’incendio in Valsessera. A fare il punto sull’intervento sono Paolo Rigolone, capo squadra dei Vigili del Fuoco, e Carlo Borri, vice ispettore provinciale dell’AIB.

"I lavori stanno procedendo. È arrivato l’Erickson da Malpensa e, insieme al CoAIB, stiamo coordinando gli uomini a terra, sia il personale dei Vigili del Fuoco sia quello dell’AIB", spiega Rigolone.

Le forze presenti sono distribuite in più punti del territorio, con l’obiettivo di contenere l’avanzata delle fiamme e proteggere le strutture della zona.

"Abbiamo 22 volontari suddivisi in due formazioni distinte - dichiara Borri - Le squadre stanno lavorando lungo i sentieri per impedire che l’incendio raggiunga le abitazioni, le baite e i rifugi presenti nell’area. Possiamo contare sull’aiuto dei Vigili del Fuoco e dell’Erickson, che ci sta dando una grossa mano".

L’attività è iniziata alle prime ore del mattino, mentre il supporto aereo ha potuto raggiungere il fronte soltanto più tardi, a causa delle numerose emergenze in corso sul territorio regionale.

"Siamo qui dalle 6 di questa mattina. I mezzi aerei sono arrivati da circa un’ora perché, considerati i grandi incendi presenti in tutto il Piemonte, in questo momento stiamo affrontando alcune difficoltà" conclude Rigolone.

Purtroppo, nonostante l'impegno profuso dalle squadre sul campo l'incendio si sta propagando a valle verso le abitazioni. Seguiranno aggiornamenti in merito.