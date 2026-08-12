Monte Barone, il fuoco minaccia le baite e raggiunge il Rifugio: quasi 1.000 ettari in fumo

Prosegue senza sosta l'emergenza incendio sul Monte Barone, dove le fiamme, divampate lunedì 3 agosto, continuano a interessare un'area sempre più vasta. A dieci giorni dall'inizio del rogo, l'attenzione dei soccorritori è concentrata in particolare sulla protezione delle baite, delle abitazioni e delle frazioni. L'area interessata dal rogo sembra essere arrivata a quasi mille ettari, rispetto agli circa 800 ettari stimati nella giornata di ieri. Il fumo è ormai percepibile anche a distanza, fino a Ponderano, Verrone e Biella.

Nella giornata di ieri, martedì 11 agosto, il fronte ha ripreso vigore nella zona del Monte Barone, complice il vento e la vegetazione estremamente secca. Il fuoco continua a spostarsi e a ripartire in diversi punti, arrivando verso la zona di Castagnea e in direzione della diga del Piancone.

Particolarmente delicata è la situazione del Rifugio Monte Barone. Il fumo impedisce al momento di avere una visuale nitida sulla struttura. In alcuni momenti, però, è stato possibile intravedere la sagoma del rifugio, che al momento sembra resistere alle fiamme. La struttura è stata interessata dagli interventi dei mezzi aerei, con lanci effettuati da Canadair ed elicottero.

Sul terreno sono impegnati numerosi Vigili del fuoco, concentrati soprattutto nella difesa delle abitazioni e delle baite. È stata inoltre richiesta una nuova linea ad alta pressione, le linee operative sono ora due, entrambe fornite dal Corpo AIB, la prima di Biella e quella nuova di Giaveno. In questo momento stanno arrivando autobotti del Corpo AIB, una è partita da Cafasse (Torino) di 8000 Litri e un'altra arriva nel pomeriggio sempre da Cafasse di 5000 Litri.

Al lavoro anche i volontari AIB, oggi con l'aiuto due squadre arrivate da Torino.

La situazione resta quindi particolarmente complessa: il terreno molto secco e l'assenza, almeno per il momento, di precipitazioni nelle previsioni rendono difficile il lavoro delle squadre. L'obiettivo prioritario resta quello di contenere l'incendio e mettere al sicuro abitazioni, baite e strutture presenti nell'area.