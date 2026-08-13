Ordigni bellici a Pettinengo: lunedì 17 le operazioni di bonifica

È ufficiale: a Pettinengo sono state programmate le operazioni per la rimozione e la messa in sicurezza dei residuati bellici. L’amministrazione comunale sta ultimando gli aspetti organizzativi dell’intervento e presto potrà fornire ulteriori dettagli alla cittadinanza, illustrando le modalità dell’operazione e le disposizioni previste.

L’intervento è fissato per lunedì 17 agosto, a partire dalle 10, e sarà eseguito dal 32° Reggimento Genio Guastatori. L’avviso diffuso dal Comune fa riferimento a presunti ordigni bellici rinvenuti in via Duca d’Aosta 1 e stabilisce, per ragioni di incolumità pubblica, un raggio di sicurezza di 381 metri attorno alla zona interessata.

Per chi risiede o si trova all’interno del perimetro scatterà l’evacuazione obbligatoria: abitazioni e locali dovranno essere lasciati entro le 9.30 e non sarà possibile rientrare fino alla conclusione dei lavori e alla comunicazione del cessato pericolo. Nella stessa area sarà inoltre vietato qualsiasi transito pedonale e veicolare.

Entro le 9.30 dovranno essere sgomberati anche i locali delle attività commerciali, artigianali e professionali comprese nella zona di sicurezza, che resteranno sospese per tutta la durata dell’intervento. Saranno inoltre chiusi al pubblico il parco e Villa Piazzo. Il Comune vieta infine assembramenti e soste nelle vicinanze dell’area perimetrata.

La planimetria allegata all’avviso individua il perimetro interessato dal raggio di emergenza e riporta, tra i principali riferimenti, via Duca d’Aosta, Villa Piazzo, via Gavasso e via Fiume.

L’amministrazione comunale fornirà ulteriori indicazioni alla popolazione una volta completata la definizione degli ultimi aspetti organizzativi dell’operazione.